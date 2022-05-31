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Общество / Авто и транспорт
31 мая 2022, 12:57

Участок трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган отремонтировали на 3 месяца раньше

Асфальт

Строители устранили колею на дороге, заложив дополнительный слой покрытия. Фото: Алексей Кунилов

Участок трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган от 32 до 39 км (возле поселка Рассоха) был сдан в эксплуатацию почти на 3 месяца раньше срока. Дорожники вели работы по устройству слоев износа.

Строители устранили колею на дороге, заложив дополнительный слой покрытия.

"Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала", — говорится в сообщении на сайте ФКУ "Уралуправтодор".

Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Как ранее сообщала "Областная газета", в нынешнем году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будут капитально отремонтированы 17 из 35 свердловских дорог с применением новых асфальтобетонных смесей и современного оборудования. Дорожники будут использовать новый асфальтобетон, рецепт которого разработан по системе объемного проектирования. Требования к его составляющим повышены до европейского уровня и адаптированы к сложным климатическим условиям Среднего Урала. 

Областная газета Свердловской области

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