В июне Red Wings запустит авиарейсы из Екатеринбурга в Актау

Время в пути составит 2 часа 40 минут. Фото: Галина Соловьева

Самолеты авиакомпании Red Wings начнут летать из Екатеринбурга в Актау с 11 июня. Рейсы будут производиться по вторникам и субботам.

С 11 июня по 9 июля полеты из Екатеринбурга в Актау будут осуществляться только по субботам, а уже с 12 июля появятся рейсы по вторникам. Время в пути составит 2 часа 40 минут. На маршруте будут задействованы авиалайнеры SSJ100 на 100 мест.

"Актау — молодой динамичный город на берегу Каспийского моря, в последние годы делает ставку на развитие туризма и сейчас по праву может считаться основным морским курортом Казахстана", — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, что с конца апреля Red Wings возобновила прямые рейсы из Екатеринбурга на Алтай, а конкретно в город Горно-Алтайск.