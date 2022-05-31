В автобусах Березовского вновь подорожал проезд

Березовчан призывают обращать внимание на объявлениях, которые появляются в автобусах. Фото: Галина Соловьева

Перевозчики Березовского ГО повышают стоимость проезда. В последний раз цена поездки в автобусах менялась 30 октября 2021 года.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, стоимость проезда по городу вновь увеличилась на один рубль. Теперь приобрести билет можно за 22 рубля.

Уточняется, что перевозчик ИП Наталия Авилова, которая обслуживает маршруты № 1, 3, 5, 8, 9, 103, 104, 107, подняла стоимость 23 мая. В свою очередь ИП Сергей Тепляшин (маршруты № 2, 10, 105, 105К) планирует ввести в действие новую тарифную сетку с завтрашнего дня, с 1 июня.

С начала лета изменение цены также ждет пассажиров межмуниципальных маршрутов. В том числе № 111, 112, 121, 148, 150 (перевозчик "Крона-М"). К примеру, на 148-м автобусе до конечной остановки "УЗТМ" можно будет доехать за 55 рублей вместо нынешних 53-х.

Добавим, жалобы на работу перевозчиков по маршрутам № 110, 111, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 148, 150, 166 принимает горячая линия ГКУ СО "Управление автомобильных дорог Свердловской области": 8 (343) 261-79-80, а также министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области: 8 (343) 312-00-15 (доб. 405).

Ранее "Областная газета" писала, что проезд подорожал в Первоуральске и Нижнем Тагиле.