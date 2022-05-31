Четная сторона улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге будет закрыта еще на 10 дней

Ранее планировалось открыть движение по четной стороне ул. Серафимы Дерябиной с 15 мая, но затем сроки сдвинули на 1 июня. Фото: 2Гис

Дорожники второй раз продлили закрытие движения по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге — на этот раз до 11 июня. Затем строители до конца августа перекроют нечетную сторону улицы.

Напомним, ранее планировалось открыть движение по четной стороне ул. Серафимы Дерябиной с 15 мая, но затем сроки сдвинули на 1 июня. Ограничение связано с ремонтом дорожного полотна и прокладкой трамвайной линии в Академический район.

До 11 июня весь транспорт будет двигаться по нечетной стороне дороги, а затем — по четной. При этом в мэрии Екатеринбурга отметили, что ограничение не скажется на работе общественного транспорта. Автобусы № 012 и 019, которые возят горожан из Академического в центр, а также № 016 и 76 двигаются как и прежде.

Строительство трамвайной ветки в Академический началось в прошлом году. Линия будет идти от проспекта Академика Сахарова по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до Волгоградской, а далее от Волгоградской до Татищева. Из Академического ветку проложат до Широкой Речки (улицы Хрустальногорская — Евгения Савкова), где планируется строительство трамвайного депо.