"РусЛайн" открывает новый рейс из Тобольска в Екатеринбург

С 25 июня авиакомпания "РусЛайн" открывает новый рейс Тобольск — Екатеринбург. Время в пути составит 1 час.
Полеты будут выполняться до конца сентября по субботам. Перевозить пассажиров планируют на комфортабельных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200.
Заместитель гендиректора по коммерции авиакомпании Александр Крутов выразил уверенность в том, что новый маршрут будет пользоваться популярностью.
Добавим, полеты выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании и у агентов.
Тобольск — историческая столица Сибири. В настоящее время является важным центром познавательного туризма и крупным промышленным центром страны в области газохимии, отмечают в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Напомним, с сегодняшнего дня из Екатеринбурга начнут летать прямые рейсы в Сочи. Обслуживать их будет "Аэрофлот". Подробнее об этом читайте тут.