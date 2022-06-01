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Общество / Авто и транспорт
1 июня 2022, 12:38

"РусЛайн" открывает новый рейс из Тобольска в Екатеринбург

самолет "РусЛайн"

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании и у агентов. Фото: Галина Соловьева

С 25 июня авиакомпания "РусЛайн" открывает новый рейс Тобольск — Екатеринбург. Время в пути составит 1 час.

Полеты будут выполняться до конца сентября по субботам. Перевозить пассажиров планируют на комфортабельных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200.

Заместитель гендиректора по коммерции авиакомпании Александр Крутов выразил уверенность в том, что новый маршрут будет пользоваться популярностью.

Добавим, полеты выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании и у агентов.

Тобольск — историческая столица Сибири. В настоящее время является важным центром познавательного туризма и крупным промышленным центром страны в области газохимии, отмечают в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Напомним, с сегодняшнего дня из Екатеринбурга начнут летать прямые рейсы в Сочи. Обслуживать их будет "Аэрофлот". Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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"РусЛайн" открывает новый рейс из Тобольска в Екатеринбург