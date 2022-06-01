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Общество / Авто и транспорт
1 июня 2022, 14:30

Три дополнительных поезда к Черному морю назначены из Екатеринбурга

поезд

Приобрести билеты можно за 90 суток до даты отправления. Фото: Владимир Мартьянов

К старту летнего сезона на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья. Продажи билетов уже открыты.

По данным СвЖД, ежедневно будут курсировать поезда № 290/289 Екатеринбург — Анапа и № 523/524 Екатеринбург — Имеретинский Курорт. Через день — № 525/526 Екатеринбург — Новороссийск.

В целом за летний сезон уральскими поездами в направлении Черноморского побережья запланировано перевезти около 330 тысяч пассажиров. При необходимости планируется увеличить количество дополнительных поездов и вагонов.

Продажа проездных документов уже открыта. Приобрести их на большинство летних поездов можно за 90 суток до даты отправления.

Оформить билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.

Областная газета Свердловской области

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