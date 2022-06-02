В Екатеринбурге перекроют улицу Войкова на 15 дней

Речь идет об участке от переулка Ристлянда до переулка Механического. Фото: карта перекрытий с сайта администрации Екатеринбурга

В середине июня дорожники перекроют участок улицы Войкова в Екатеринбурге. Ограничение будет действовать с 15 по 30 июня.

Речь идет об участке от переулка Ристлянда до переулка Механического. Ограничение движения связано с необходимостью проведения работ по устройству трубопровода сети бытовой канализации, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Объезд перекрытого участка будет организован по улицам Стачек — Кобозева — Старых Большевиков.

Автомобилистов Екатеринбурга просят планировать свои маршруты с учетом действующих ограничений, а также обращать пристальное внимание на дорожные знаки.