В августе в Верхнюю Пышму запустят "Львят"

Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать бордово-желтые низкопольные трамваи модели "Львенок". Фото: "ПК Транспортные системы"

Трамвайное движение из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму откроют в августе. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона.

"Все 11 трамваев уже ждут своего пассажира, депо [находится] в производстве. Запуск в штатном режиме планируем на август", — сказал глава свердловского минтранса, отвечая на вопрос корреспондента "Областной газеты".

Как сообщалось ранее, между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать бордово-желтые низкопольные трамваи модели "Львенок", произведенные "ПК Транспортные системы". Поставка вагонов на Средний Урал должна была завершиться до 1 июня 2022 года.

Обслуживать трамвайную ветку будет ООО "Верхнепышминский трамвай" (дочка "Мовиста Регионы"). В конце прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев даже уже прокатился по ней.

Добавим, также во время брифинга Василий Старков рассказал о закупке троллейбусов для Екатеринбурга, о которой шла речь на встрече президента России Владимира Путина с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым:

"Объем федеральных средств будет в пределах 70%, 30% необходимо будет предусмотреть в областном и местном бюджетах. Сейчас работаем над техническими параметрами, над уточнением техзадания и предварительной оценкой предприятия, которое поставит эти троллейбусы в Екатеринбург".