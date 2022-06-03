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Общество / Авто и транспорт
3 июня 2022, 11:48

Улицу Хасановскую в Екатеринбурге закроют на неделю раньше

дорожный знак

Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге скорректировали сроки перекрытия улицы Хасановской на участке от дома № 22 до Шаумяна. Движение транспорта ограничат там раньше.

Изначально ограничения должны были действовать с 14 июня по 31 июля. Сейчас сроки сдвинулись почти на неделю вперед — с 9 июня по 25 июля.

За это время, как и планировалось, ООО "Брусника" благоустроит придомовую территорию строящегося многоквартирника и реконструирует улицу Хасановскую. Объехать закрытый участок можно по улицам Шаумяна, Советских Женщин, Обувщиков, Автономных Республик.

Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Горожан просят заранее выбирать маршрут.

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Областная газета Свердловской области

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