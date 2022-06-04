Темы дня

Общество / Авто и транспорт
4 июня 2022, 09:05

В Екатеринбурге у цирка изменилась схема движения транспорта

автобус

До понедельника изменилась схема движения автобусов № 50, 54, 57 и 57а. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге стартовал третий, заключительный этап работ на перекрестке улиц 8 Марта — Куйбышева. Там ремонтируют трамвайные пути.

В связи с этим изменилась схема движения четырех автобусов. До 05:00 6 июня маршруты № 50 и 54 в направлении к "УрФУ", а № 57 и 57а — в сторону к "ДМБ № 9" будут следовать по улицам 8 Марта, Большакова, Белинского, Куйбышева, 8 Марта, далее по маршруту.

На тот же период закрыто движение трамваев по улице Куйбышева на участке от остановки "Цирк" до остановки "Дом Художника" в обоих направлениях.

Фото: информация предоставлена пресс-службой мэрии

Также ограничения коснутся автолюбителей:

  • при движении по ул. Куйбышева в сторону ул. Белинского будет закрыт левый поворот;
  • при движении по ул. Куйбышева в сторону ул. Московской будет закрыто движение прямо и налево;
  • при движении по ул. 8 Марта в сторону ул. Малышева будет закрыто движение прямо.

Читайте также:

Улицу Хасановскую в Екатеринбурге закроют на неделю раньше.

В Екатеринбурге перекроют Столярный переулок и улицу Счастливую.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.06.2022, 09:05 / Общество
В Екатеринбурге у цирка изменилась схема движения транспорта
03.06.2022, 20:07 / Общество
Евгений Куйвашев вручил Демидовские премии выдающимся российским ученым
03.06.2022, 19:24 / Общество
Свердловский депутат Госдумы раскритиковал коллегу, который обратился в Генпрокуратуру из-за скандала в лицее № 12
03.06.2022, 18:28 / Экономика
В Свердловской области западные упаковки для молока заменят азиатскими
03.06.2022, 17:30 / Общество
Свердловские предприниматели могут поучаствовать в опросе о самых востребованных профессиях