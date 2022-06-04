В Екатеринбурге у цирка изменилась схема движения транспорта

До понедельника изменилась схема движения автобусов № 50, 54, 57 и 57а. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге стартовал третий, заключительный этап работ на перекрестке улиц 8 Марта — Куйбышева. Там ремонтируют трамвайные пути.

В связи с этим изменилась схема движения четырех автобусов. До 05:00 6 июня маршруты № 50 и 54 в направлении к "УрФУ", а № 57 и 57а — в сторону к "ДМБ № 9" будут следовать по улицам 8 Марта, Большакова, Белинского, Куйбышева, 8 Марта, далее по маршруту.

На тот же период закрыто движение трамваев по улице Куйбышева на участке от остановки "Цирк" до остановки "Дом Художника" в обоих направлениях.

Фото: информация предоставлена пресс-службой мэрии

Также ограничения коснутся автолюбителей:

при движении по ул. Куйбышева в сторону ул. Белинского будет закрыт левый поворот;

при движении по ул. Куйбышева в сторону ул. Московской будет закрыто движение прямо и налево;

при движении по ул. 8 Марта в сторону ул. Малышева будет закрыто движение прямо.

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