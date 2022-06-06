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Общество / Авто и транспорт
6 июня 2022, 09:21

Сегодня в Екатеринбурге перекроют улицы Айвазовского и Циолковского

дорожный знак

На месте перекрытия традиционно появятся соответствующие дорожные знаки. Фото: Анна Митчина

С сегодняшнего дня, 6 июня, в Екатеринбурге перекроют две улицы — Айвазовского и Циолковского. Ограничения продлятся до 30 сентября.

Как сообщалось ранее, строители закроют движение транспорта на улицах Айвазовского (от Циолковского до Авиационной) и Циолковского (от Московской до Айвазовского). Это связано с необходимостью проведения строительно-монтажных работ.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

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Областная газета Свердловской области

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