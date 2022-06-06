Между небом и землей

Фото: Полина Зиновьева

Почти десять тысяч человек приняли участие в «Дне семьи» на аэродроме Логиново под Екатеринбургом. Гости праздника получили возможность прыгнуть с парашютом, полетать на самолете и просто хорошо провести время.

Организаторы приготовили для зрителей зону для пикника протяженностью полкилометра, расположенную всего в пятидесяти метрах от взлетной полосы. Расстояние близкое, но безопасное. С этой точки хорошо видно, как заходят на посадку и уходят в небо самолеты. Отдельную площадку отвели для наблюдения за приземлениями парашютистов.

На аэродроме работала выставка авиамоделей. Желающие могли сделать не только эффектные фото со спортивным самолетом Як-55 и учебно-тренировочным бортом Як-52, но и побывать внутри летательных аппаратов. Этой возможностью воспользовалась, например, семья Мироновых. Супруги Александр и Марина приехали в Логиново, чтобы исполнить мечту семилетнего сына Макара – увидеть с близкого расстояния, как взлетают и садятся самолеты, и посидеть в кабине за штурвалом. Как раз в этот день у мальчика был день рождения.

– Мы приготовили для сына особый подарок – полет на самолете. Это был сюрприз, Макар очень ему обрадовался. А сначала мы посетили любопытную лекцию «Парашютные безумства», это весело, – поделилась впечатлениями Марина Миронова.

С неба на «москвиче»

На лекции рассказывали о рекордах и достижениях в мире парашютного спорта, порой действительно граничащих с безумствами. Например, о российском спортсмене Валерии Розове, прыгнувшем в костюме вингсьют (от англ. wingsuit «костюм-крыло» – специальный костюм, конструкция которого позволяет выполнять планирующие полеты. – Прим. ред.) с Эвереста. Высота составила 7220 метров, температура воздуха минус 28 градусов. На точку команда поднималась три недели. Парашютист успешно приземлился к подножью горы. А его группа спускалась с вершины еще три недели.

– Мой друг, заслуженный мастер спорта Дмитрий Гмызин, смог разогнаться в свободном падении до 509 километров в час, тогда как обычный парашютист «падает» со скоростью в 200 километров в час. Он самый быстрый парашютист на планете. Вообще спидскайдайвинг (скоростное свободное падение) самый скоростной вид спорта без применения двигателя, – рассказал мастер спорта, обладатель Кубка мира, чемпион и рекордсмен России, начальник парашютной службы аэродрома Логиново Александр Косков.

У самого Александра также немало достижений. Как-то раз он с друзьями «выехал» на «Москвиче-2140» из вертолета с высоты 3 тысячи метров. В свободном падении машина разогналась до скорости 452 километра в час, став самым быстрым «москвичом», выпущенным за всю историю автомобильного завода имени Ленинского Комсомола. Парашютисты благополучно покинули его на безопасной высоте, а автомобиль столкнулся с землей и разрушился.

В прошлом году Александр установил рекорд, прыгнув с самым большим десантированным флагом. Масса стяга составила 150 килограммов, площадь 800 квадратных метров. Рекорд удалось установить только с четвертой попытки. Но продержался он, к сожалению, всего две недели: его побили спортсмены из Москвы. Сейчас Александр готовится установить новый мировой рекорд. В конце лета он планирует прыгнуть с флагом размером 12 тысяч квадратных метров.

Свободное падение

Пообщались гости «Дня семьи» и с чемпионкой России по групповой акробатике, пятикратной мировой рекордсменкой, инструктором обучения парашютному спорту по программе AFF и групповой акробатике, воздушным оператором Ириной Кодратовой.

– У многих складывается впечатление, что прыжок – это короткий процесс: выпрыгнул из самолета, открыл парашют и приземлился. Но ведь самое интересное происходит именно между небом и землей, с момента прыжка и до открытия парашюта. Это и называется свободным падением. На аэродроме Логиново можно совершить два вида прыжков. Первый – самостоятельный, когда вы сами выпрыгиваете из самолета по команде инструктора и за вами открывается парашют. Он доступен с 14 лет. Второй вид прыжка, который можно совершить уже с восьми лет, – прыжок в тандеме. Вас пристегивают к инструктору и всё, начиная с выхода из самолета, за вас делает он. В этом прыжке уже есть свободное падение. То, что так обожают все парашютисты, – поделилась Ирина Кодратова.

Пилоты и связисты

Отдельно на мероприятии был организован досуг и для самых маленьких гостей. На аэродроме работал лицензированный выездной детский сад, опытные воспитатели следили за дошкольниками.

– Эта одна из главных фишек нашего праздника. Пока родители наслаждаются небом и вниманием друг друга, ребенок посещает экскурсии, батутный городок, знакомится с летчиками и парашютистами, играет со сверстниками и аниматорами. Для подростков организованы тренинги, подвижные игры и творческие мастер-классы. А для мам с маленькими детьми – специальная программа, которую сопровождает семейный психолог, – рассказала автор проекта, председатель рабочей группы по поддержке семьи и детства Общественной палаты Свердловской области Вероника Пиджакова.

На празднике можно было ощутить себя и пилотом, и диспетчером, и даже связистом. Всем желающим показали, как работает вышка управления полетами, предоставили возможность самостоятельно провести радиообмен из кабины самолета АН-2 с авиадиспетчером. Многие гости приняли участие в тренировке парашютистов в подвесных системах и на макете самолета. Следующие «Дни семьи» пройдут в Логиново 11 и 18 июня.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева