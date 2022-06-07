В России детям до 7 лет разрешат ездить в электричках бесплатно

Сейчас в 48 субъектах РФ детям от 5 до 7 лет включительно предоставляется скидка 50–75% от стоимости билета. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Госдумы РФ утвердили закон, позволяющий детям до 7 лет ездить на электричках бесплатно. Документ был принят сразу во втором и третьем чтениях.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется", — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что фактически решение о расширении возрастной категории детей, которые могут бесплатно ездить на электричках, будут принимать регионы. Сейчас в 48 субъектах РФ детям от 5 до 7 лет включительно предоставляется скидка 50–75% от стоимости билета. В остальных же регионах за детей родителям приходится платить по полному тарифу.

Авторы законопроекта ставили перед собой цель исправить эту несправедливость.