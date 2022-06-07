«Дорогу жизни» отремонтировали

Старый мост, выполненный в основном из дерева, мог рухнуть под тяжестью даже одного вагона. Фото: ООО АУЖД МО Алапаевское

После длительного ремонта возобновлено движение по железнодорожному мосту через реку Санкино на участке между одноименным населенным пунктом и поселком Калач. Это единственная постоянно действующая дорога, объединяющая два самых отдаленных населенных пункта Алапаевского района.

Реконструкция моста, который расположен на 122-м километре магистрали Алапаевской узкоколейной железной дороги (АУЖД) длилась почти полтора года. При этом подготовка к ремонту заняла гораздо больше времени. Из-за отдаленности территории, а значит, и сложностей с доставкой рабочих, техники и материалов подрядчика на объект искали долго.

– Работы начались еще в 2018 году. Мост был в аварийном состоянии: разрушение деревянных элементов, коррозия, трещины на металлических опорах и сваях. В 2019 году, после разработки проектно-сметной документации, провели конкурс по отбору подрядчика, но никто не заявился. Год спустя смету пересчитали, но подрядчика снова не нашли. И только в 2021 году для осуществления смогли выбрать организацию из Екатеринбурга. Стоимость работ составила 33,134 млн рублей, деньги были выделены из областного бюджета, – сообщила директор АУЖД Елена Основина.

АУЖД – одна из крупнейших на территории России. Ее протяженность от Алапаевска до Калача – 149 километров. Это единственный путь, соединяющий город с лесными поселками. Помимо пассажиров по ней перевозят грузы, необходимые и лесозаготовки. Калач – конечная станция. Сегодня там проживают 10 человек. Единственный магазин закрылся несколько лет назад, электричества постоянного нет, ближайший поселок – Санкино – почти в 35 километрах. Поэтому на полтора года, пока шел ремонт моста, люди оставались без своей «дороги жизни», как тут принято называть узкоколейку.

– Летом пенсию и продукты в летнюю пору доставляли с помощью дрезин. В зимний период сообщение происходило по автомобильному зимнику – 25 км от Калача в сторону Туринского городского округа. Иногда жители добирались до поселка Санкино самостоятельно: зимой на снегоходах, а летом на собственных «пионерках», – рассказал первый замглавы Махнёвского МО Александр Онучин.

Протяженность переправы всего 59 метров, ширина почти 4,5 метра. Теперь на этом участке появились тротуары для пешеходов и лестничные спуски к реке Санкина. Пассажирский маршрут действует три раза в неделю.

– Конечно, открытие моста для нас – знаковое событие. Ждали мы его долго и очень рады, что теперь круглогодичное сообщение с удаленными населенными пунктами возобновилось. Продукты в поселок Калач теперь будут доставляться регулярно, медицинская помощь оказываться своевременно, а люди без труда смогут ездить в гости к родственникам и знакомым. Также поселок пользуется большим спросом у туристов, поэтому все желающие могут приехать и посмотреть на уральскую природу, подышать чистым воздухом и увидеть быт местных жителей. Такое событие – важный шаг на пути к развитию нашего муниципалитета, – считает глава Махнёвского МО Алексей Корелин.

Восстановлением моста, рассказала директор Алапаевской узкоколейной железной дороги, дело не ограничится. Теперь в планах приведение в нормативное состояние путей, ремонт зданий, обустройство остановочных площадок.

Опоры у моста заменили на железные, вокруг обустроили территорию для пешеходов. Фото: ООО АУЖД МО Алапаевское