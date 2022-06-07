Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене ограничений на транспортное сообщение с рядом государств. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене ограничений на транспортное сообщение с рядом государств. Речь идет об Армении и Киргизии.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дополнить перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение, <...> позициями следующего содержания: Республика Армения, Киргизская Республика", — говорится в тексте распоряжения.

Ранее в этом перечне были Абхазия, Беларусь, ДНР и ЛНР, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия. Через 90 суток после вступления документа в силу для граждан Армении и Киргизии также возобновятся их сроки пребывания в России.