Лови фото, водитель… и штраф

В июне водители стали получать штрафы за не пристегнутый ремень, нарушение зафиксировано автоматическими комплексами Фото: Фото предоставлено Госавтоинспекцией Свердловской области

На Среднем Урале водителей теперь штрафуют в автоматическом режиме за не пристегнутые ремни безопасности. Комплексы фотофиксации, оборудованные такой функцией, протестировали еще весной. С 25 мая информация передается в автоинспекцию. Многие нарушители уже получили «письма счастья».

«Умные» камеры на Среднем Урале устанавливают в рамках программы перспективного развития фотовидеофиксации до 2024 года, ее утвердило министерство транспорта Свердловской области.

– Фотоматериалы, полученные с комплексов фиксации, отсматривают сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Если нарушение выявлено, выносится постановление о штрафе, – прокомментировали в отделении Госавтоинспекции Свердловской области.

Сколько за время работы камер, фиксирующих не пристегнутые ремни, уже оштрафовали водителей, в ведомстве не сообщают. Но подчеркивают, что эти показатели не главные. Важнее количество ДТП, в которых именно не пристегнутый ремень стал причиной получения серьезных травм или гибели людей. В Свердловской области с начала 2022 года их произошло около сотни. Погибли 26 человек, в том числе пять детей, 160 человек травмированы.

Одно из последних серьезных ДТП произошло 21 мая в Сысерти. Мужчина за рулем Mercedes-Benz не справился с управлением и вылетел с трассы по пути из Абрамово в Екатеринбург. Вместе с 42-летним водителем в салоне автомобиля находились двое его детей. Никто из них не был пристегнут. В итоге как водитель, так и пассажиры вылетели из машины. 11-летняя девочка погибла на месте происшествия.

Тем временем в соцсетях сейчас обсуждают, как будут камеры определять ремень, если он, к примеру, сливается с одеждой, либо он чем-то прикрыт. По словам автоэкспертаМаксима Едрышова, камеры уже давно «научились» распознавать черные футболки и ремни на них. К примеру, когда в Москве начали активно использовать «умные» камеры, такая проблема действительно существовала. Теперь же нейросети научили более внимательно «оценивать» спорные моменты. Тем не менее существует система перепроверки полученных данных с камер инспекторами ДПС, которые принимают окончательное постановление.

– Вот кому не повезло, так это владельцам ретроавтомобилей. Они будут получать такие штрафы. Им придется их обжаловать и доказывать, что в конструкции авто не предусмотрены ремни безопасности. Но такие машины на дорогах встречаются нечасто. Еще большая проблема у владельцев праворульных автомобилей. Сейчас, когда активно запустили данные камеры, выяснилось, что нейросети еще не запрограммированы на определение транспортных средств с правым расположением руля. Владельцам таких авто могут приходить штрафы за не пристегнутых пассажиров, за пассажиров, разговаривающих по телефону. Но, насколько я знаю, над этим вопросом сейчас активно работают. В скором времени эту проблему устранят. А пока могу еще раз посоветовать всем автолюбителям – пристегивайтесь, и у вас не будет никогда вопросов о том, как работает камера, – добавил Максим Едрышов.