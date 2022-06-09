В Кольцово из-за сложных метеоусловий 9 самолетов ушли на запасные аэродромы

Сейчас аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов. Фото: Евгения Скачкова

Сегодня утром в Екатеринбурге стоял туман. В связи со сложными метеоусловиями аэропорт Кольцово не смог принять 9 авиарейсов.

Они все ушли на запасные аэродромы в Челябинск и Тюмень. Кроме того, было задержано отправление 10 рейсов. "С пассажирами работают представители авиакомпаний", сказали "Областной газете" в пресс-службе воздушной гавани уральской столицы.

Изданию также уточнили, что сейчас аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов. Задерживающиеся рейсы уже прибывают в Екатеринбург. Более подробную информацию о задержках можно узнать на онлайн-табло Кольцово.