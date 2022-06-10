Минпромторг РФ одобрил заявку Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка в Екатеринбурге

После оформления всех требуемых официальных документов власти приступят к организации закупки транспорта. Фото: Владимир Мартьянов

Минпромторг России рассмотрел заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на выделение 1 млрд рублей для закупки троллейбусов с удлиненным автономным ходом к 300-летию Екатеринбурга. Ранее инициативу главы региона поддержал президент России Владимир Путин и поручил проработать вопрос с федеральным правительством.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, сейчас ведется работа по уточнению техзадания и оценке предприятий, которые смогли бы поставить необходимые троллейбусы.

"Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области совместно с администрацией Екатеринбурга проработали вопрос с федеральными Минтрансом и Минпромторгом, уже сейчас принято решение, что такая поддержка будет оказана. Определены доли софинансирования: объем федеральных средств закроет до 70% затрат, 30% необходимо будет предусмотреть в бюджетах Свердловской области и муниципалитета", — передает слова министра свердловский департамент информполитики.

После оформления всех требуемых официальных документов власти приступят к организации закупки транспорта.

Напомним, встреча Владимира Путина и Евгения Куйвашева состоялась 20 мая. Губернатор представил президенту РФ доклад об основных социально-экономических показателях в регионе, после чего они обсудили сельхозпроизводство на Среднем Урале и реализацию социально значимых проектов. Также Владимир Путин поддержал кандидатуру Евгения Куйвашева на выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут в сентябре 2022 года.