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Общество / Авто и транспорт
10 июня 2022, 19:26

В Екатеринбурге на полтора месяца закроют проезд по улице Победы

Ремонт дороги

Ограничение будет введено в период с 1 июля по 15 августа. Фото: Анна Митчина

Строители ограничат движение по улице Победы от ул. Бакинских комиссаров до ул. Народного фронта. Перекрытие будет действовать полтора месяца.

Ограничение введут в период с 1 июля по 15 августа. На участке будут проводиться работы по устройству сетей водоснабжения.

Объезд будет организован по улицам Народного Фронта — Уральских Рабочих — Бакинских Комиссаров — пер. Никитина. Рядом с перекрытым участком будут установлены соответствующие дорожные знаки, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом действующих ограничений.

Фото: сайт мэрии Екатеринбурга

Областная газета Свердловской области

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