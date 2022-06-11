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Общество / Авто и транспорт
11 июня 2022, 12:25

Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты южных городов страны до 18 июня

самолет

Росавиация уже в 18-й раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов страны. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация уже в 18-й раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов страны, расположенных в южной части России. Ограничение вводится до 3:45 по мск 18 июня.

Речь идет об аэропортах Анапы, Элисты, Воронежа, Брянска, Белгорода, Геленджика, Липецка, Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону и Курска. Перевозить пассажиров рекомендуется по альтернативным маршрутам через Москву, Сочи, Ставрополь, Волгоград и Минеральные Воды, сообщается на сайте Росавиации.

При этом все остальные воздушные гавани страны работают штатно.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 12 июня.

Областная газета Свердловской области

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