Владимир Путин подписал закон, запрещающий людям с судимостью работать водителями такси

Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью Трудового кодекса РФ, касающуюся ограничений на работу водителями такси и общественного транспорта. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью Трудового кодекса РФ, касающуюся ограничений на работу водителями такси и общественного транспорта. Документ запрещает работать в данной сфере лицам с непогашенной судимостью.

Речь идет о тех гражданах, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Согласно поправкам, водителей, которые подозреваются в совершении этих преступлений, работодатель будет обязан отстранить от работы на весь период уголовного производства.

До 1 сентября 2023 года все водители такси и общественного транспорта должны будут предоставить работодателю справку об отсутствии судимости. Это касается как россиян, так и граждан стран ЕАЭС. Последним понадобится справка об отсутствии судимости у них на родине с переводом на русский язык.

Индивидуальные предприниматели также не будут допускаться к осуществлению перевозок, если у них есть непогашенная судимость. Поправки могут вступить в силу 1 марта 2023 года.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.