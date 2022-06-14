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Общество / Авто и транспорт
14 июня 2022, 09:58

Жители Академического стоят в длинной пробке из-за изменившейся схемы движения

Пробка

Пробка растянулась на 3 километра. Фото: Яндекс.Карты

В субботу, 11 июня, на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге открыли движение по четной стороне дороги и закрыли по нечетной. Изменение схемы движения вновь спровоцировало огромные пробки из Академического района.

Напомним, что ранее планировалось открыть движение по четной стороне ул. Серафимы Дерябиной с 15 мая, но затем сроки сдвинули на 1 июня, а затем на 11 июня. Перекрытие связано с необходимостью ремонта дорожного полотна и прокладкой трамвайной линии в Академический район.

Пробка длиной в 3 километра начинается от улицы Павла Шаманова и идет вплоть до улицы Академика Бардина. Ситуацию на дороге осложняет поломка автомобиля в левом ряду.

К слову, в мэрии Екатеринбурга говорили, что ограничение движения на ул. Серафимы Дерябиной не скажется на работе общественного транспорта. Автобусы № 012 и 019, которые возят горожан из Академического в центр, а также автобусы № 016 и 76 двигаются по старой схеме.

Строительство трамвайной ветки в Академический началось в прошлом году. Линия будет идти от проспекта Академика Сахарова по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до Волгоградской, а далее от Волгоградской до Татищева. Из Академического ветку проложат до Широкой Речки (улицы Хрустальногорская — Евгения Савкова), где планируется строительство трамвайного депо.

Областная газета Свердловской области

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