Закольцуют осенью

Новый участок ЕКАД состоит из шести полос, по три полосы в каждом направлении. Фото: Полина Зиновьева

Строительство последнего участка екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) близко к завершению. Финальный отрезок протяженностью 11,5 километра, возводимый в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», готов на две трети. Изначально трассу планировалось ввести в работу в 2024 году, но, благодаря включению в нацпроект, замкнут движение вокруг уральской столицы уже осенью, говорят строители.

Третий пусковой комплекс кольцевой автодороги, строительство которого началось в 2019 году, соединит Полевской тракт с Челябинским (М-5). На пересечении с федеральной трассой завершается строительство многоуровневой транспортной развязки, состоящей из восьми съездов и эстакады. Благодаря тому, что строительство третьего пускового комплекса ЕКАД включили в нацпроект, объект получил дополнительное финансирование из федерального бюджета. Это позволило сдвинуть первоначальный срок ввода в эксплуатацию с 2024 года на начало 2023 года.

– Планируем открыть рабочее движение осенью, и уже по ходу завершать отделку. Работы идут с хорошим опережением графика. Тем более, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пригласил Владимира Путина принять участие в открытии ЕКАД, – рассказал «ОГ» заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Александр Окунский.

Сейчас дорожники занимаются в основном монтажом железобетонного ограждения на разделительной полосе для обеспечения безопасности движения. Также ведутся работы по заливке бетоном внутренней части разделительной полосы, монтируется система освещения. На стадии завершения устройство путепроводов.

– На половине дороги осталось уложить два слоя асфальтобетона, а на второй половине только верхний слой покрытия. В целом данные работы завершены на 70 процентов. Хочется отметить, дорога строится из наших уральских материалов. За пределы бюджета, который составляет 8,6 млрд рублей, мы не выйдем, так как по контракту должны были сдавать объект в 2024 году, – рассказал первый заместитель генерального директора АО «Трест УралТрансСпецСтрой» Михаил Малиновских.

Дорожная справка ЕКАД объединит в транспортный каркас федеральные дороги (Пермский тракт, М-5 «Урал», Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюменский тракт) и дороги регионального значения (Серовский, Режевской и Полевской тракты). Это позволит разгрузить улично-дорожную сеть города, и выведет транзитный транспорт за пределы уральской столицы. Общая протяженность кольца составит 91,3 километра. Логичным продолжением строительства ЕКАД стала реконструкция старейшего участка екатеринбургской кольцевой автодороги между Челябинским и Тюменским трактами. Его расширяют до 4 полос, что упростит прохождение большого транспортного потока с нового шестиполосного участка.