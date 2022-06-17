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Общество / Авто и транспорт
17 июня 2022, 09:39

В России хотят сократить действие договоров ОСАГО до одного месяца

  Юлия Пастух
Полис ОСАГО

Фото: Алексей Кунилов

В Госдуму внесли законопроект, уменьшающий минимальный срок действия полисов ОСАГО — с одного года до одного месяца. Поправки депутаты предлагают внести в закон об ОСАГО.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что бывают ситуации, когда полис ОСАГО нужен на более короткий срок: для поездки или перегона машины в другой город. В этом случае водитель должен заключить договор ОСАГО на один год, а затем его расторгнуть. В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей, либо с учетом 50-процентной скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тыс. рублей.

В этой связи растет число нарушений, считают авторы законопроекта. Так, по их данным, в 2021 году в 39 субъектах РФ был зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО. По разным оценкам количество автомобилистов, которые выезжают на дорогу без таких полисов, либо приобретают фальшивые документы, составляет 3-4 млн человек.

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Областная газета Свердловской области

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