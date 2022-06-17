В Екатеринбурге на месяц изменится схема движения четырех автобусов

Это связано с перекрытием улицы Лучистой. Фото: Галина Соловьева

С 19 июня по 25 июля в Екатеринбурге изменится схема движения автобусов № 054, 63, 53 и 077. Это связано с перекрытием улицы Лучистой.

Как сообщается на сайте администрации Екатеринбурга, у автобуса № 054 будут отменены остановки "Счастливая" и "ЖК Солнечный", а маршрут будет укорочен до остановки "Чемпионов". Сам же остановочный пункт "Чемпионов" в сторону ЖК Солнечный перенесут с Золотистого бульвара на улицу Чемпионов.

Автобус № 63 будет ехать до улицы Лучистой по улицам Чемпионов – Золотистому бульвару – ул. Любви – ул. Лучистой и далее по маршруту. При этом остановка "ЖК Солнечный" будет перенесена на ул. Лучистую, а также появятся остановки "Чемпионов", "Счастливая" и "Золотистый бульвар".

Маршруты № 53 и 077 будут проложены по ул. Нескучной – Лучистой – Любви – Золотистому бульвару – Чемпионов – 2-ой Новосибирской и далее по привычному пути. При этом отменяются остановки "ЖК Солнечный" в оба направления и остановка "Любви" в сторону к "Высоцкого".