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Общество / Авто и транспорт
20 июня 2022, 12:33

В Екатеринбурге закроют основной пункт регистрации транспорта на улице Чкалова

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Изменения начнут действовать с 1 июля. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В МВД приняли решение реорганизовать межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД по Свердловской области, который находится по адресу ул. Чкалова, 1 в Екатеринбурге. При этом регистрация транспорта будет доступна в двух других пунктах.

Отдел на ул. Чкалова является единственным подразделением в Екатеринбурге по выдаче водительских удостоверений. Решение о реорганизации связано с необходимостью усилить работу по проведению экзаменов, а также сократить сроки выдачи водительских прав.

"Основной задачей вновь создаваемого подразделения станет проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений, взаимодействие с образовательными организациями, реализующими программы подготовки водителей транспортных средств, многофункциональными центрами", — сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Изменения начнут действовать с 1 июля. Регистрация транспорта будет осуществляться по адресам проезд Водительский, 20 и 3-его Интернационала, 15.

Областная газета Свердловской области

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