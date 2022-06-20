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Общество / Авто и транспорт
20 июня 2022, 18:20

Нацпроект БКД позволит отремонтировать 54 километра сельских дорог на Среднем Урале

Ремонт дороги

Одним из наиболее значимых объектов для ремонта является 5,4-километровый участок на дороге Серов — Сосьва — Гари. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на Среднем Урале отремонтируют 54 километра дорог, которые обеспечат доступность сельских территорий. Работы идут в Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломерациях, а также на опорной сети областных трасс.

Одним из наиболее значимых объектов для ремонта является 5,4-километровый участок на дороге Серов — Сосьва — Гари. На территории Сосьвинского ГО в рамках нацпроекта уже был отремонтирован мост через реку Пасынок.

Еще 19 километров будут реконструированы в Тавдинском и Туринском ГО на дороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда. Три участка примерно по 4,5 километра обновляются на дорогах:

  • Нижние Серги — Михайловск — Арти;
  • Байкалово – Туринская Слобода – Туринск;
  • Краснотурьинск — поселок Марсяты.

"Всего в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Свердловской области в 2022 году отремонтируют и капитально отремонтируют 75 километров региональных дорог, 14,9 километра улиц в Нижнем Тагиле, в Екатеринбурге обновят 17 километров улично-дорожной сети, а также установят новые современные светофоры на 27 перекрестках", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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