Авиакомпания "Россия" увеличила число рейсов из Екатеринбурга в Ереван

С появлением дополнительных рейсов полеты из Екатеринбурга будут выполняться каждый день недели силами двух авиакомпаний. Фото: Алексей Кунилов

Из международного аэропорта Кольцово рейсы в Ереван теперь летают чаще. Авиакомпания "Россия" будет перевозить екатеринбуржцев в столицу Армении пять раз в неделю.

Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Из Екатеринбурга самолеты вылетают в 21:05, прилетают — в 23:45 по местному времени. Отправление из Еревана на следующий день в 00:35, прилет в Кольцово — в 05:10 по местному времени.

Осуществлять рейсы между Екатеринбургом и Ереваном будут российские авиалайнеры SSJ100.

"Сейчас также четырежды в неделю из Кольцово в Ереван летает авиакомпания Red Wings. С появлением дополнительных рейсов полеты из Екатеринбурга будут выполняться каждый день недели силами двух авиакомпаний. В субботу и воскресенье для путешествия в Армению можно будет выбрать один из двух рейсов", — пояснили в пресс-службе Кольцово.

Полеты между столицами Армении и Среднего Урала оказались очень востребованы — только в прошлом году на маршруте было обслужено около 50 тыс. человек.