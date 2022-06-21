Губернатор Евгений Куйвашев: в Екатеринбург прибыли первые трамваи-львята

В ближайшее время приедут еще восемь таких трамваев. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В столицу Урала прибыли три первых низкопольных трамвая под названием "Львенок", которые будут курсировать по линии Екатеринбург — Верхняя Пышма. В ближайшее время приедут еще восемь таких трамваев.

Напомним, что новая трамвайная линия длиной 18 километров будет запущена в августе 2022 года. На ней будет обустроено 25 остановок, а время пути от Екатеринбурга до Верхней Пышмы составит 30 минут. Предположительно, в сутки трамваем будут пользоваться около 11 тыс. человек.

"Трамвай "Львенок" отличают не только компактность, но и просторный салон, широкие дверные проемы, USB-розетки для зарядки мобильных устройств, передовой медиакомплекс, современная система климат-контроля. Особое внимание разработчики трамвая уделили маломобильным пассажирам. Для их удобства "Львенок" оборудован откидной аппарелью и кнопкой вызова водителя", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отметим, что на прошлой неделе проект трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой удостоился Национальной премии РОСИНФРА в номинации "Лучший проект государственно-частного партнерства в сфере городского транспорта". Опыт Среднего Урала по внедрению межмуниципального транспорта планируют использовать во всех регионах страны.

Концессионное соглашение между правительством региона и компанией "Верхнепышминский трамвай" о создании межмуниципальной трамвайной линии было подписано в мае 2021 года. После этого компания "Мовиста Регионы" заключила с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" контракт на финансирование проекта в размере 1,8 млрд рублей.

"Это очень важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч жителей, которые достаточно скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника столицы Урала. В целом это уникальный для региона опыт сотрудничества с бизнесом в области транспортного обеспечения", — отметил губернатор Евгений Куйвашев.