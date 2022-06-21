Строители на месяц закроют улицу Чкалова в Екатеринбурге

Екатеринбургская теплосетевая компания введет ограничение на улице Чкалова от Шаумяна до Депутатской. Фото: Анна Митчина

Екатеринбургская теплосетевая компания введет ограничение на улице Чкалова от Шаумяна до Депутатской. Закрытие будет действовать с 29 июня по 29 июля.

Ограничение движения вызвано необходимостью реконструировать магистральную тепловую суть на данном участке. Весь трафик будет перенаправлен по улицам Шаумяна — Хасановской — Волгоградской — Громова, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Фото: карта перекрытий на сайте мэрии Екатеринбурга

Автомобилистов Екатеринбурга просят планировать маршрут движения исходя из действующих ограничений и обращать более пристальное внимание на дорожные знаки.