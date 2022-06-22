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22 июня 2022, 10:41

В России дети от 5 до 7 лет могут ездить в электричках бесплатно

Дети

Закон постарались принять к началу сезона отпусков и летних каникул. Фото: Полина Зиновьева

В среду, 22 июня, вступил в силу закон, позволяющий детям в возрасте от 5 до 7 лет ездить на электричках бесплатно. Ранее бесплатные билеты на электричку предоставлялись детям до 5 лет, а школьникам давали скидку в 50%.

При этом родителям шестилеток приходилось покупать билет ребенку по полной стоимости. Только в 48 субъектах России были предусмотрены скидки от 50% до 75% для юных россиян в возрасте до 7 лет. Вступивший в силу закон призван исправить эту несправедливость, сообщается на сайте Госдумы.

"Принятие закона станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до 7 лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется", — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Авторами законодательной инициативы выступили сенаторы Андрей Турчак, Андрей Кутепов, Инна Святенко и депутаты Госдумы Анна Кузнецова, Евгений Москвичев и Татьяна Буцкая. Закон постарались принять к началу сезона отпусков и летних каникул.

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Областная газета Свердловской области

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