Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен до 30 июня

Речь идет об Анапе, Элисте, Воронеже, Брянске, Белгороде, Геленджике, Липецке, Симферополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Курске. Фото: Алексей Кунилов

Ограничение на полеты в воздушные гавани центральной и южной части страны вновь продлено — на этот раз до 30 июня. Это касается 11 аэропортов.

Речь идет об Анапе, Элисте, Воронеже, Брянске, Белгороде, Геленджике, Липецке, Симферополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Курске, сообщается на сайте Росавиации. Ограничение продлевается уже в 20-й раз.

Перевозку пассажиров организуют через Москву, Сочи, Ставрополь, Волгоград и Минеральные Воды. Все остальные аэропорты России работают в прежнем режиме.

Напомним, что ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 24 июня.