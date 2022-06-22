На трассе Казань — Екатеринбург появится зона придорожного сервиса

Объект будет размещаться возле пересечения новой трассы с региональной дорогой Красноуфимск — село Нижнеиргинское — село Красносоколье. Фото: Галина Соловьева

Правительство Свердловской области согласовало размещение многофункциональной зоны придорожного сервиса на участке трассы Москва — Казань — Екатеринбург. Профильные министерства уже согласовали изменения в проекты планировки и межевания участка автодороги.

Объект будет размещаться возле пересечения новой трассы с региональной дорогой Красноуфимск — село Нижнеиргинское — село Красносоколье. Зона придорожного сервиса представляет собой два участка по обе стороны дороги площадью 18 гектаров, на которых будут находиться автозаправочные станции, автомойка, стоянка, мотель, кафе, а также площадка для торговли свердловскими сувенирами и продуктами. Подобные зоны также включают в себя беседки, столики со скамьями, детские площадки и стационарный узел.

По мнению губернатора Свердловской области, новая трасса значительно улучшит транспортную доступность территорий, а также сэкономит время путешественникам и грузоперевозчикам.

"Наши предприятия строительного комплекса, безусловно, будут участвовать в реализации проекта, будут использоваться наши строительные материалы. Это существенно повысит обороты и расширит их компетенции. Вокруг новой дороги возникнет новая инфраструктура придорожного сервиса, которая повлечет увеличение инвестиций в сферу услуг", — отметил глава региона.

Как пояснили в компании "Автодор", место под многофункциональные зоны выбирается таким образом, чтобы оно было удобным не только для проезжающих по трассе людей, но и для сотрудников местных заведений, которым нужно будет добираться на работу из дома.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что трасса М-12 объединит крупнейшие центры экономического роста Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Участок четырехполосной дороги, который будет проходить по Свердловской области, составит 43 километра.