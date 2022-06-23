В каменской деревне рухнул мост

Мост, и без того страдающий от постоянной влаги, не выдержал многотонной нагрузки. Фото: редакция газеты «Пламя»

Мост через речку Белая в деревне Белоносовой Каменского района закрыт для проезда. Переправа просела, не выдержав груженого щебнем самосвала. Власти обещают восстановить ее до конца лета.

В Белоносовой живут 167 человек. Большая часть деревни расположена на левом берегу речки. На правом – две улицы с жилыми домами и дачами. Мост, соединявший берега, построен еще в 70-е годы прошлого века. Раньше его обслуживал местный совхоз, сейчас сооружение бесхозное. Это не единственная переправа – в ста с лишним метрах от нее есть плотина, но она рассчитана только на легковые автомобили. Водители грузового транспорта предпочитали пользоваться старым мостом. До тех пор, пока на днях его не повредил один из большегрузов.

Местный фермер решил привезти щебня, но не рассчитал габариты груза. Когда самосвал проезжал через мост, тот накренился, и дорожное полотно на съезде лопнуло. Машина застряла в разломе, ее пришлось вытаскивать спецтехникой.

– Мы с представителями МКУ «Управление хозяйством КГО» выехали на место, – сообщил «ОГ» заместитель главы района по вопросам ЖКХ и энергетики Андрей Баранов. – Организовали объезд по плотине: там был разбит участок дороги, его в тот же день отсыпали. Плотина прочная, по ней спокойно проезжает пожарная и скорая. Сообщение с деревней восстановлено.

Но если через плотину поедут большегрузы, она может повторить судьбу рухнувшего моста, опасаются сельчане. Чтобы этого не произошло, перед плотиной установили знаки ограничения массы. Теперь крупная техника будет ездить в объезд деревни по полевой дороге. А пока специалисты районной и сельской администраций обсчитывают варианты восстановления моста.

– Чтобы капитально отремонтировать мост, его надо сначала принять на баланс муниципалитета – быстро это сделать не получится. Да и стоить большой ремонт будет больше 50 миллионов рублей, – рассказал глава Клевакинской сельской администрации Сергей Брюхов. – Поэтому рассматриваем два более реальных варианта восстановления: проложить через реку водопропускные трубы и отсыпать их щебнем, либо поднять мост на сваи. Стоимость работ в обоих случаях примерно одинаковая – около 10 миллионов рублей. В ближайшее время объявим тендер, и до конца лета, надеемся, вопрос будет решен.