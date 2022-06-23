​​​​​​​На Среднем Урале запустят поезд-музей эвакуации

Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского.

Свердловская железная дорога при поддержке муниципалитетов региона запустила проект «Эвакуация» – передвижную выставку, посвященyю «переезду» промышленных предприятий из европейской части страны на Урал в начале Великой Отечественной войны. Поезд отправится в путь в мае следующего года, сейчас идет сбор экспонатов с территорий. Первым к проекту присоединился Каменск-Уральский.

На этой неделе на железнодорожной станции города кроме привычных поездов и электричек можно было увидеть открытую платформу с раритетными станками и баннером «Каменск-Уральский – город трудовой доблести» на борту. Станки эвакуировали в город в 1941–1942 годах вместе с оборудованием 26 предприятий из Москвы, Ленинграда, Тулы, Днепропетровска, Донецка, Мариуполя и других городов европейской части СССР. Тогда они помогали каменским заводам ковать победу в тылу, теперь станут музейными экспонатами – городские власти передали их для участия в проекте «Эвакуация». Всего в Свердловскую область из разных уголков страны были перемещены более 200 заводов.

Организатор проекта, Свердловская железная дорога, сейчас собирает оборудование, документы, фотографии и кинохроники для выставочного поезда. Внимание СвЖД к теме не случайно: в основном именно по железной дороге шла эвакуация предприятий в тыловые регионы.

– В годы войны железная дорога выполняла беспрецедентный по масштабам объем перевозок. В фантастически короткие сроки был перевезен в тыл и сохранен весь промышленный базис страны, культурные ценности, научные и рабочие кадры. Мы хотим рассказать молодому поколению, что такое эвакуация, насколько важна была ее роль в победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Впервые в стране мы создаем эшелон, на платформах которого разместятся станки и оборудование военного времени, – рассказал «ОГ» начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Платформу со станками уже присоединили к эшелону с историческими экспозициями, посвященными военно-санитарным перевозкам, транспортировке солдат, военной техники и боеприпасов. Формирование «поезда истории» продолжается. Планируется, что он начнет курсировать по области в мае следующего года, с остановками на крупных станциях.