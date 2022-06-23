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23 июня 2022, 18:27

Azur Air запустила авиарейсы из Екатеринбурга в Даламан

Самолет

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Фото: Евгения Скачкова

Жителям Екатеринбурга стал доступен прямой рейс на турецкие курорты Даламана. Полеты будет выполнять авиакомпания Azur Air.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Время отправления из Кольцово по вторникам — 16:50, по пятницам — в 16:40. Время в пути составит около 5 часов. Из Екатеринбурга в Даламан будут летать самолеты Boeing 757-200 на 238 мест.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта Кольцово, ранее полеты в Даламан выполнялись из Екатеринбурга в весенне-летнем сезоне 2021 года.

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Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен до 30 июня.

Областная газета Свердловской области

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