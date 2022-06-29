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Общество / Авто и транспорт
29 июня 2022, 11:35

Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Астрахань

Самолет

В новейшей истории Кольцово прямых регулярных рейсов из Екатеринбургов в Астрахань не было. Фото: Евгения Скачкова

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Астрахань. Самолеты начнут летать по этому маршруту с 8 июля.

Полеты из Екатеринбурга в Астрахань будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Из уральской столицы самолет вылетает в 15:45, а прилетает в пункт назначения в 17:00 по местному времени. Обратный самолет из Астрахани отправляется в 18:10 и прилетает в 21:30.

Пассажиров будут перевозить на Airbus A320.

В пресс-службе аэропорта Кольцово отмечают, что в новейшей истории воздушной гавани прямых регулярных рейсов по этому направлению не было. 

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Областная газета Свердловской области

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