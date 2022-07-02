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2 июля 2022, 12:56

Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары

  Юлия Пастух
Сотрудники ГИБДД

Фото: Павел Ворожцов

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение о прекращении использования инспекторами ГИБДД мобильных комплексов фотовидеофиксации — ручных радаров. 

"На треть сократилась аварийность по причине превышения установленной скорости движения. Это стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Ее функционирование организовано на всей территории страны. На сегодняшний день на российских дорогах работает 23,4 тысячи комплексов фотовидеофиксации. Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет отмечать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме", — передает МВД РФ.

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Областная газета Свердловской области

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