Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение о прекращении использования инспекторами ГИБДД мобильных комплексов фотовидеофиксации — ручных радаров.

"На треть сократилась аварийность по причине превышения установленной скорости движения. Это стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Ее функционирование организовано на всей территории страны. На сегодняшний день на российских дорогах работает 23,4 тысячи комплексов фотовидеофиксации. Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет отмечать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме", — передает МВД РФ.

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