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Общество / Авто и транспорт
5 июля 2022, 10:00

Денис Мантуров: цены на автомобили снизятся в течение 2022 года

автомобиль

С начала года стоимость новых автомобилей в России выросла на 25–30%. Фото: Алексей Кунилов

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о ситуации с ценами на автомобили. По его словам, стоимость транспортных средств будет постепенно снижаться в течение года.

В интервью РИА Новости министр заявил, что цена стабилизируется. Существенно она не снизилась, "потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих".

"Цикл производства автомобилей занимает около трех-четырех месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок. Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно "растягивать" изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка", — уточнил он.

Добавим, ранее Денис Мантуров информировал, что с начала года стоимость новых автомобилей (отечественных и иностранных) в России выросла на 25–30%.

Областная газета Свердловской области

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