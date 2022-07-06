В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Дальневосточную

Возле перекрытого участка будут выставлены соответствующие дорожные знаки. Фото: Нина Георгинва

ЕМУП "Водоканал" ограничит движение транспорта по улице Дальневосточной (около дома № 1 на улице Жуковского). Перекрытие запланировано в период с 25 июля по 21 августа.

По данным пресс-службы мэрии, на указанном участке будут производиться работы по строительству систем водоснабжения. Горожан просят заранее планировать маршрут передвижения.

Ранее "Областная газета" писала, что с 24 июля по 25 августа строители введут ограничение движения на улице Начдива Васильева (от Викулова до Репина). Это связано со строительством теплосети.