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Общество / Авто и транспорт
6 июля 2022, 13:05

В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Дальневосточную

перекрытие

Возле перекрытого участка будут выставлены соответствующие дорожные знаки. Фото: Нина Георгинва

ЕМУП "Водоканал" ограничит движение транспорта по улице Дальневосточной (около дома № 1 на улице Жуковского). Перекрытие запланировано в период с 25 июля по 21 августа.

По данным пресс-службы мэрии, на указанном участке будут производиться работы по строительству систем водоснабжения. Горожан просят заранее планировать маршрут передвижения.

Ранее "Областная газета" писала, что с 24 июля по 25 августа строители введут ограничение движения на улице Начдива Васильева (от Викулова до Репина). Это связано со строительством теплосети.

Областная газета Свердловской области

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