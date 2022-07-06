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Общество / Авто и транспорт
6 июля 2022, 16:20

Самолетам Azur Air разрешили летать из Екатеринбурга в Анталию 11 раз в неделю

самолет

Число рейсов было увеличено с 5 до 11 в неделю. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация внесла изменения во временный допуск для компании Azur Air на полеты из Екатеринбурга в курортный город Анталию. Число рейсов было увеличено с 5 до 11 в неделю.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации. В этом же документе указано, что авиакомпании Red Wings на 3 месяца продлили временный допуск на осуществление перелетов из Екатеринбурга в Ташкент. Такие рейсы ходят два раза в неделю.

Напомним, что 23 июня Azur Air запустила самолеты из Екатеринбурга на другой турецкий курорт — в Даламан. Рейсы выполняются два раза в неделю — по вторникам и пятницам. 

Областная газета Свердловской области

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