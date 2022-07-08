В России одобрили закон об уголовном наказании за вождение без прав

Сейчас штраф за езду без водительских прав составляет 30 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

Совет Федерации одобрил закон об усилении ответственности за управление транспортным средством без водительских прав. Соответствующий пакет законов (№ 130415-8 и № 130391-8) был принят сегодня на планерном заседании.

Закон предполагает увеличение административного наказания для автомобилистов, повторно управляющих транспортом после того, как их лишили прав. Таких нарушителей будут штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

Если человек, лишенный прав, дважды заплатил штраф и снова сел за руль, ему будет грозить уголовная ответственность: штраф 150-250 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года. Далее повторное нарушение грозит штрафом в 200-300 тыс. рублей, а уголовный срок составит до двух лет, передает "Парламентская газета".

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