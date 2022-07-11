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Общество / Авто и транспорт
11 июля 2022, 12:33

Археологи проверили участки трассы Казань — Екатеринбург на наличие артефактов

дорожные работы

В зоне придорожного сервиса появится вертолетная площадка. Фото: Алексей Кунилов

На свердловском участке скоростной трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, где разместят зону придорожного сервиса, не обнаружили исторических памятников и археологических артефактов. Результаты экспертизы опубликовало Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Дополнительные исследования понадобились, поскольку в конце июня региональное правительство согласовало размещение многофункциональной зоны придорожного сервиса. Известно, что ее возведут вблизи пересечения новой трассы с дорогой Красноуфимск — село Нижнеиргинское — село Красносоколье. Автозаправочные станции, автомойка, стоянка, мотель, кафе, а также площадка для торговли свердловскими сувенирами и продуктами разместятся на двух участках по 18 гектаров по обе стороны дороги. Кроме того, в новой зоне должна появиться вертолетная площадка.

Напомним, полномасштабное археологическое исследование 43-километрового участка трассы Москва — Казань — Екатеринбург, который пройдет по территории Среднего Урала, длилось почти полгода. Археологи прошли весь отрезок будущего скоростного автобана.

Кстати, общая протяженность нового участка трассы М-12 Дюртюли — Ачит с четырьмя полосами движения составит 275 километров. По предварительным расчетам, автомобилисты смогут вдвое сократить время на дорогу между Казанью и Екатеринбургом, с 14:00 до 07:00. Движение на новом участке должно быть запущено уже в 2024 году.

Добавим, на прошедшем в Екатеринбурге ИННОПРОМе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что федерация поддержит опережающее строительство трассы М-12.

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Областная газета Свердловской области

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