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Общество / Авто и транспорт
11 июля 2022, 14:47

Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменится схема движения транспорта

ремонт трамвайных путей

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Фото: Галина Соловьева

ЕМУП "Гортранс" вновь ограничит движение транспорта по перекрестку улиц 8 Марта – Куйбышева. Это произойдет в период с 00:00 23 июля до 05:00 25 июля.

На участке будут производиться работы по ремонту трамвайных путей. В связи с этим автобус № 58 в направлении к остановке "Горбольница № 7" поедет по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова, после чего продолжит путь по обычному маршруту. В сторону "Ритейл-парк" – через Декабристов, 8 Марта, Большакова.

Трамваи № 1, 4, 9, 14, 15, 25, 27 начнут двигаться в объезд. А автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова и переулку Саперов.

С 30 июля по 1 августа, по данным пресс-службы мэрии, движение закроют на перекрестке пр. Ленина и ул. Хохрякова. Это также связано с ремонтом трамвайных путей. От остановки "Площадь Коммунаров" до остановки "Оперный театр" в обоих направлениях будет закрыто движение трамваев № 2, 6, 13, 15, 18, 26. Ограничения коснутся и автотранспорта. Машины поедут по Хохрякова, Вайнера, Антона Валека и Ленина.

Для обеспечения безопасности дорожного движения эксперты установят указатели и знаки. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Областная газета Свердловской области

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