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Общество / Авто и транспорт
14 июля 2022, 10:31

Прибывшим в РФ гражданам Белоруссии не нужно предъявлять ПЦР-тест

  Влад Гашенко
Аэропорт

В России отменили требование о ПЦР-тестах для граждан Белоруссии. Фото: Алексей Кунилов

Для граждан Белоруссии, которые прибывают в Россию, отменили требование о ПЦР-тестах. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Согласно документу, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, гражданам Белоруссии при въезде на территорию России больше не нужно при себе иметь медицинский документ, который подтверждает отрицательный результат на COVID-19 (ПЦР-тест). Изменения вступают в силу с 14 июля.

Добавим, вместе с тем гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением из-за границы. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест, сообщалось 4 июля в telegram-канале Роспотребнадзора.

Областная газета Свердловской области

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