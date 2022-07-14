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Общество / Авто и транспорт
14 июля 2022, 13:53

Автомобили каршеринга хотят оборудовать алкозамками

  Юлия Пастух
Автомобили в городе

В 2021 году на 40% выросло число ДТП с участием каршеринговых машин. Фото: Алексей Кунилов

В Госдуме автомобили каршеринга предложили оснастить алкозамками. Соответствующее письмо направлено главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

"Водители каршеринга представляют опасность для остальных участников дорожного движения, и эта проблема обострилась в последние несколько месяцев. Отдельные граждане считают для себя возможным пренебрегать общественной безопасностью, правилами дорожного движения и осуществлять бездумное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения", — сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Стоит отметить, в 2021 году в России на 40% выросло число ДТП с участием каршеринговых машин. При этом 12% водителей, виновных в таких авариях, были пьяны. Самыми распространенными нарушениями в каршеринге стали превышение скорости, неправильный выбор дистанции, выезд на встречку, передает "Парламентская газета".

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Областная газета Свердловской области

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