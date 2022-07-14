Автомобили каршеринга хотят оборудовать алкозамками

В 2021 году на 40% выросло число ДТП с участием каршеринговых машин. Фото: Алексей Кунилов

В Госдуме автомобили каршеринга предложили оснастить алкозамками. Соответствующее письмо направлено главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

"Водители каршеринга представляют опасность для остальных участников дорожного движения, и эта проблема обострилась в последние несколько месяцев. Отдельные граждане считают для себя возможным пренебрегать общественной безопасностью, правилами дорожного движения и осуществлять бездумное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения", — сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Стоит отметить, в 2021 году в России на 40% выросло число ДТП с участием каршеринговых машин. При этом 12% водителей, виновных в таких авариях, были пьяны. Самыми распространенными нарушениями в каршеринге стали превышение скорости, неправильный выбор дистанции, выезд на встречку, передает "Парламентская газета".

Читайте также:

В России разработали ГОСТ для устройств по борьбе с нетрезвыми водителями.