В России увеличили штрафы за выброшенный из авто мусор

Штрафы для физлиц увеличили до 15 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении наказания за сброс мусора из автомобилей, грузовиков, тракторов и прицепов.

По новым правилам, за выброшенный из машин и мототранспортных средств мусор физлиц будут штрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Повторное нарушение обернется штрафом в удвоенном размере и вероятностью конфискации транспортного средства.

За выброс мусора из грузовиков (и прицепов к ним), тракторов и других самоходных машин физлицам грозит штраф на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 60 до 80 тыс. руб., юрлицам — от 100 до 120 тыс. рублей. За повторное нарушение размер штрафа может достигнуть 200 тысяч рублей.

"Сейчас штраф за выброшенный мусор для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей. В то же время средняя стоимость услуги по незаконному вывозу отходов стоит в среднем 10 тысяч. А ущерб намного превышает суммы штрафов", — отмечал ранее один из авторов законодательной инициативы, депутат Мосгордумы Александр Козлов.

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