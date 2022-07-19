Сам катись

Пять утра. Декабристов – Луначарского в сторону Восточной. Самокатчики решили пошутить. Фото: Антон Стуликов

Количество ДТП с участием самокатов только растет, но водители скоростного электротранспорта пока еще остаются за правовыми рамками, и, по сути, являются пешеходами. Инициативы по устранению этого законодательного пробела пока остаются нереализованными.

Уже не без жертв

С начала года в Екатеринбурге произошло 22 ДТП с участием электросамокатов, погибли два человека, 15 получили травмы различной степени тяжести, пострадали шесть детей. За аналогичный период прошлого года произошло 20 таких происшествий, к счастью, обошлось без жертв, травмы получили 15 человек.

Последний инцидент со смертельным исходом случился в минувшую субботу на Уралмаше. На улице Донбасской водитель «Газели» двигался в сторону Машиностроителей, когда на дорогу перед ним выехал мужчина на электросамокате. Внезапно он упал на проезжую часть. Водитель «Газели» не успел затормозить.

Сотрудники ГИБДД говорят, что все чаще фиксируют нарушения ПДД со стороны пользователей электросамокатов. Так, за прошедшие выходные к административной ответственности привлечены 24 водителя этих средств. Трое из них управляли техникой с высокой мощностью двигателя, не имея права управления. Один водитель был нетрезв – в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

– Электросамокат с двигателем мощнее 250 Вт приравнивается к мопеду, и для управления им необходимо иметь водительское удостоверение категории «М». Если водитель такого транспортного средства нарушает ПДД, то к нему применяются санкции, предусмотренные главой 12 КоАП РФ для водителей. Владельцы мощных электросамокатов должны неукоснительно соблюдать ПДД, передвигаться в застегнутом мотошлеме и в защитной экипировке, – напомнили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Все равно его не брошу

Житель Екатеринбурга Анатолий Измайлов в теплое время года ездит на своем электротранспорте на работу. Сезон начинает в апреле, когда воздух прогревается до +15 градусов, и заканчивает в сентябре, с первым похолоданием. Добираться до офиса на самокате удобнее и быстрее, говорит мужчина. На дорогу уходит всего 20 минут, на трамвае путь занимает не менее 45 минут, а если ехать на автомобиле, то тоже получается не быстрее: пробки, да и парковку еще надо найти в центре.

– У меня достаточно мощный самокат, если с горки ехать, то больше 40 километров в час разгоняется, но я не гоняю. Езжу спокойно, если где-то пешеходов встречаю, то совсем сбрасываю скорость, – говорит Анатолий.

На прошлой неделе, впервые за три года владения самокатом, ему пришлось возвращаться домой поздно, в сумерках не заметил дорожный знак, как итог – перелом ключицы и семи ребер. Сейчас мужчина в больнице, ожидает операцию. Но даже теперь от самоката не отказывается.

– Я достаточно опытный водитель, автомобилем управляю с 1996 года, и даже если сейчас на законодательном уровне решат, что для управления электросамокатом нужны права, то я пойду и получу, – говорит Анатолий.

Самокатчики против всех

Главные противники электросамокатов, которые хотели бы вообще запретить такой транспорт на улицах городов – автомобилисты и пешеходы. И если при встрече с первыми травмы чаще всего получают те, кто управляет электротранспортом, то для вторых угрозу несут уже сами электросамокатчики.

– Шла с коляской по тротуару, меня сзади догнали два самоката, на каждом стояли по два подростка. Они попытались меня объехать, но не справились и врезались в меня. Коляска перевернулась. Пока я смотрела не пострадала ли моя дочь, мальчишки уехали. Успела заметить только цвет самокатов, поняла, что они прокатные. Еще ведь проблема в том, что передвигаются электросамокаты бесшумно и быстро, – говорит жительница Екатеринбурга Антонина Кукушкина.

Заявлять в полицию женщина не стала, ребенок от столкновения скорее сильно напугался, чем пострадал, да и ловить самокатчиков, считает Антонина, все равно, что искать ветра в поле: нет ни номера, ни каких-то других особых примет.

Ася Агибаева передвигается на автомобиле, но с нерадивыми самокатчиками сталкивается практически ежедневно. Рядом с ее домом парковка кикшеринга, и многие арендаторы бросают электротранспорт, не доезжая до площадки.

– Приезжаю домой ночью, поскольку допоздна работаю, и чуть ли не каждый день приходится убирать от ворот эти самокаты. Мало того что они тяжелые, так еще, когда пытаюсь их сдвинуть, на них включается сирена и сигналит на всю улицу. Иногда у ворот стоит не один, а три электросамоката, в итоге приходится по 30–40 минут расчищать себе въезд во двор, – сетует Ася.

0,01 процент аварий

Представители кикшеринговых сервисов (сдают технику в аренду. – Прим. ред.) в свою очередь продолжают заявлять, что электросамокаты не являются транспортным средством и для их управления не требуется водительское удостоверение. Мощность техники не превышает 250 Вт, а максимальная номинальная мощность в режиме длительной нагрузки составляет 143,4 Вт. Скорость же ограничена 25 км/ч. Эти характеристики подтверждаются техническим заключением.

В одной из кикшеринговых компаний с 2021 года действует онлайн-школа вождения. А два месяца назад сервис запустил первый федеральный проект по обучению правилам вождения электросамокатов в офлайне: к проекту присоединились 23 города России, в том числе и Екатеринбург. Всего обучение прошли более 710 тысяч самокатчиков.

– Нашим сервисом можно пользоваться с 18 лет. Возраст уточняется при регистрации в приложении. Как правило, все выявленные нами случаи, когда управление самокатом передают ребенку – это арендованная родителем техника. В этом случае мы можем выписать штраф согласно оферте сервиса, а если аккаунт принадлежит ребенку – заблокировать его, – прокомментировала директор по маркетингу и PR компании кикшеринга Юлия Камойлик.

По ее словам, самые тяжелые травмы при езде на электросамокатах чаще всего связаны с нарушением правил при пересечении пешеходного перехода: движение на запрещающий сигнал светофора, либо пересечение перехода не спешившись.

– Мы фиксируем все падения, аварии. Обычно о них сообщают сами пользователи или свидетели. Также состояние самоката может свидетельствовать о каком-либо инциденте. В этом случае мы можем восстановить события по данным поездки и связаться с клиентом. Поездки, которые заканчиваются травмами, составляют около 0,01 процента, – добавила Юлия Камойлик.

Согласно ПДД электросамокатчики на устройствах мощностью до 250 Вт считаются пешеходами и могут передвигаться по тротуарам и не спешиваться при пересечении дороги. Фото: Алексей Кунилов

Надо что-то решать

На федеральном уровне тема электросамокатов обсуждается постоянно. В конце июня член Совета Федерации РФ Александр Башкин предложил признать их транспортными средствами, начать регистрировать в ГИБДД и платить за них транспортный налог. Свое мнение сенатор подкрепляет статистикой: если в 2019–2020 годах в России было зарегистрировано лишь несколько аварий с участием электросамокатов, то в 2021 году – уже 672, и 20 из них оказались смертельными. Однако на деле таких случаев гораздо больше, считают эксперты, но их невозможно точно подсчитать из-за неопределенного статуса самокатов.

Тем временем в Казахстане с этого месяца вступил в силу стандарт, вписавший электросамокаты в законодательные рамки. Отныне в правилах дорожного движения и в Кодексе об административных правонарушениях можно будет ввести отдельные пункты, касающиеся данных средств передвижения. В стандарте дано толкование понятию «электросамокат»: к ним относятся «электрические транспортные средства индивидуальной мобильности, имеющие два или три колеса, предназначенные для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя, не имеющие сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/ч». Это означает, что более скоростные самокаты подчиняются уже техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» — и с точки зрения закона являются мототранспортными средствами. Для управления самокатами с максимальной скоростью выше 50 километров в час нужны водительские права категории А1, как на мопед.

В России электросамокаты и другая подобная техника находятся в двусмысленном положении. С одной стороны, в законодательстве они нигде не фигурируют и транспортными средствами не считаются. С другой, в этом году Верховный суд РФ в ходе рассмотрения одного из дел подтвердил выводы автотехнической судебной экспертизы, признавшей электросамокат «механическим транспортным средством» (читайте в «ОГ» №65 от 14.04.2022 ).

Попытки вписать их в законодательство уже предпринимались. Осенью прошлого года Минтранс и МВД России разработали поправки в ПДД, в которых вводится понятие «средств индивидуальной мобильности» — это электросамокаты, гироскутеры и моноколёса. Кроме того, в ГИБДД предлагали запретить ездить на самокатах при отсутствии водительских прав категории А или М.

Также предполагалось ограничить максимальную разрешенную скорость передвижения для этих средств 25 километрами в час и разрешить гражданам старше 14 лет передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а если их нет – то по обочине дороги или краю проезжей части (причем в этом случае ограничение скорости выше – до 60 километров в час). Детям до семи лет предполагалось разрешить езду на электросамокатах только в сопровождении взрослых. Однако в итоге в Госдуму проект поправок передан так не был.