Маткапитал могут разрешить тратить на покупку автомобиля

По мнению экспертов, нововведения позволят сохранить деньги в экономике и обновить автопарк российских машин. Фото: Павел Ворожцов

Законопроект, разрешающий вкладывать средства материнского капитала в приобретение машины, разработали в Государственной думе РФ. По мнению законодателей, в будущем принятая инициатива позволит стимулировать рынок сбыта новых автомобилей. Документ направлен на рассмотрение в правительство для получения заключения.

Согласно законопроекту, субсидию можно тратить на покупку автомобиля российского производства: его стоимость не должна превышать 2 млн рублей, а мощность — 125 лошадиных сил.

"Мы четко прописываем условия приобретения автомобиля. Его купить можно будет только в общую собственность с ребенком, а если автомобиль был продан или переоборудован в течение трех лет после покупки, то придется вернуть деньги в Пенсионный фонд. Это все будет являться гарантией целевого расходования средств с учетом интересов прежде всего ребенка. А если, например, отец будет зарабатывать деньги для семьи на этом автомобиле, то в этом точно нет ничего плохого", — передают слова первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, которая является одним из авторов данного законопроекта, "Известия".

Она отмечает, что данная инициатива будет актуальна для многодетных семей. Тем более что документом предусмотрен пункт, касающийся количества пассажирских мест. Их должно быть не меньше трех, помимо водительского. Однако законотворцы не исключают, что в дальнейшем ограничения по параметрам мощности автомобилей, приобретаемых за счет средств маткапитала, могут быть пересмотрены.

По мнению экспертов, нововведения позволят сохранить деньги в экономике и обновить автопарк российских машин.

Читайте также:

Российские семьи смогут оплатить частные детсады маткапиталом.