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Общество / Авто и транспорт
20 июля 2022, 19:15

В Екатеринбурге изменится схема движения трех автобусных маршрутов

автобус

Горожан просят заранее планировать свой маршрут. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге с 24 июля по 25 августа закроют движение транспорта по улице Начдива Васильева (от Викулова до Репина). На этот период изменится схема движения автобусов.

По данным пресс-службы мэрии, горожан ждут следующие изменения:

  • автобусный маршрут № 92 направят по Викулова в оба направления. Высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на указанной улице вместо остановок "Начдива Васильева" (при движении к Волгоградской) и "Новомосковская" (в обратном направлении);
  • автобусы № 24 и 016 направят по Викулова только в направлении Волгоградской. Вместо остановки "Начдива Васильева" горожан также будут запускать и высаживать на Викулова.

Добавим, перекрытие связано со строительством теплосети. Специалисты просят екатеринбуржцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

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Областная газета Свердловской области

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